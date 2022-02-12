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Кремль анонсировал телефонные переговоры Путина и Байдена

12.02.2022 11:00
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Кремль анонсировал телефонные переговоры Путина и Байдена

По сообщению Кремля, сегодня состоятся телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По утверждению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, разговор состоится по инициативе американской стороны, передает Радио Свобода.
Ранее в пятницу о возможном телефонном разговоре сообщил на брифинге в Белом доме советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, в разговоре главы государств могут обсудить ситуацию вокруг Украины.



Теги: Путин, переговоры, Джо Байден
 
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