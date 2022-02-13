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Белый Дом сообщил о содержании разговора Байдена и Путина

13.02.2022 09:00
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Белый Дом сообщил о содержании разговора Байдена и Путина

В ходе телефонного разговора президент США Джо Байден предупредил президента РФ Владимира Путина о готовности Запада реагировать быстрыми, суровыми и решительными действиями на любую агрессию со стороны РФ против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.
"Президент Байден ясно дал понять, что, если Россия предпримет новое вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с своими союзниками и партнерами отреагируют решительно и возложат на Россию быстрые и серьезные санкции", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Байден повторил, что дальнейшее вторжение России в Украину вызовет массовые человеческие страдания и ослабит авторитет России.
Президент США отметил, что, хотя США по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с союзниками и партнерами, но в равной степени готовы и к другим сценариям.



Теги: Путин, переговоры, Белый дом, Джо Байден
 
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