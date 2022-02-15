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Госдума утвердила обращение к Путину о "признании ЛДНР"

15.02.2022 13:00
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Госдума утвердила обращение к Путину о "признании ЛДНР"

Госдума России во вторник, 15 февраля, 361 голосом приняла постановление о направлении президенту страны обращения о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает ТАСС.
В МИД Украины заявили, что в случае признания Россией так называемых "республик" Донбасса эта страна де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.
"Относительно возможного признания Российской думой так называемых "Л/ДНР". Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", – сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Теги: признание, Госдума, ДНР, ЛНР
 
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