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Госдума утвердила обращение к Путину о "признании ЛДНР"
15.02.2022 13:00
Госдума России во вторник, 15 февраля, 361 голосом приняла постановление о направлении президенту страны обращения о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает ТАСС.
В МИД Украины заявили, что в случае признания Россией так называемых "республик" Донбасса эта страна де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей.
"Относительно возможного признания Российской думой так называемых "Л/ДНР". Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", – сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Теги: признание, Госдума, ДНР, ЛНР
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