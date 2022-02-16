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У Путина прокомментировали обращение Госдумы о признании "ЛДНР"
16.02.2022 14:00
Признание самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Россией не коррелируется с минскими соглашениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 16 февраля.
"Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Действительно, это обращение является, наверное, очень ярким показателем настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения в общественном мнении нашей страны. Но президент акцентировал, что главное - это помочь урегулировать ситуацию на юго-востоке, а сделать это можно только всячески способствуя имплементации Минского комплекса мер. Вот на чем и будет акцентироваться президент в своей работе", - сказал Песков.
Теги: Путин, признание, Госдума, ДНР, ЛНР
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