Россия закрыла выезд в ОРДЛО

19.02.2022 12:00

Пограничные пункты пропуска в Ростовской области России работают только на въезд, сообщил в субботу, 19 февраля, представитель погрануправления УФСБ по Ростовской области, пишет ТАСС.

"Все пункты пропуска были переведены только на въезд в РФ. С 09:00 мск 19 февраля погрануправление осуществляет деятельность в усиленном режиме", - сказал он.

В то же время, губернатор Ростовский области Василий Голубев объявил режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за роста беженцев из Донбасса.

"Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля", - сказал он на совещании с врио главы МЧС РФ Александром Чуприяном, который решение поддержал.