РФ и Беларусь продлили совместные военные учения "из-за обострения на Донбассе"

20.02.2022 15:00

В связи с "нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе" президенты России и Беларуси решили продолжить совместные учения, которые должны были завершиться 20 февраля. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Беларуси.

В ходе учений будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки.

"В целом, ее направленность останется неизменной – она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ", - сказано в сообщении.