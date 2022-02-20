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РФ и Беларусь продлили совместные военные учения "из-за обострения на Донбассе"

20.02.2022 15:00
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РФ и Беларусь продлили совместные военные учения "из-за обострения на Донбассе"

В связи с "нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе" президенты России и Беларуси решили продолжить совместные учения, которые должны были завершиться 20 февраля. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Беларуси.
В ходе учений будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки.
"В целом, ее направленность останется неизменной – она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ", - сказано в сообщении.



Теги: Россия, Донбасс, Беларусь, учения, обострение
 
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