В России заявили о 40 тысячах беженцев из "ЛДНР"

20.02.2022 13:00

В Россию вывезли около 40 тысяч человек с территории неподконтрольного Украине Донбасса. Они находятся в Ростовской области. Об этом сказал врио главы МЧС России Александр Чуприян, сообщает Интерфакс в воскресенье, 20 февраля.

"Сейчас они размещены, в основном, в 92 пунктах временного размещения", – сказал он.

Чуприян добавил, что за последние сутки около двух тысяч беженцев на двух составах отправлены в Воронежскую и Курскую области РФ.