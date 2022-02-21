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Путин и Байден приняли предложение Макрона встретиться во Франции

21.02.2022 08:00
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Путин и Байден приняли предложение Макрона встретиться во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому коллеге Джо Байдену и российскому лидеру Владимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Обе стороны поддержали идею и приняли предложение Макрона встретиться во Франции. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
"Президент предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли принцип такого саммита", - сказано в сообщении.
Повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля.
Отмечается, что саммит пройдет только в том случае, "если Россия не вторгнется на Украину".



Теги: Путин, Джо Байден, встреча, Макрон
 
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