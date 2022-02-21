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В ЕС одобрили предоставление Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи
21.02.2022 18:00
ЕС предоставит экстренную макрофинансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро в виде кредитов для укрепления стабильности в стране. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.
Отмечается, что Совет ЕС принял это решение 21 день спустя после того, как Еврокомиссия представила свое предложение.
"ЕС быстро и решительно действовал, чтобы помочь Украине. В течение 21 дня мы завершили необходимую работу, а это значит, что макрофинансовая помощь в размере 1,2 миллиарда евро теперь может быть предоставлена Украине", - заявил министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр.
Теги: Украина, помощь, Евросоюз
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