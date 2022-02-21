В РФ заявили об уничтожении двух украинских БМП

21.02.2022 16:00

Российские федеральные СМИ заявили, что в Южном военном округе России якобы уничтожены пятеро "украинских диверсантов", которые "прорывались с территории Украины". В частности, полностью идентичные сообщения об этом появились 21 февраля на сайтах ТАСС и РИА Новости с отсылкой к пресс-службе Южного военного округа.

"21 февраля 2022 года около 06:00 мск в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области на участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Украина пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщениях российских СМИ.

По их информации, российские военные уничтожили пятерых якобы "украинских диверсантов".

"В результате боестолкновения пятеро нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены", - пишут авторы сообщений.

Также они утверждают, что "уничтожены две боевые машины ВСУ", которые якобы вошли на территорию РФ "для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы".