Германия остановила сертификацию "Северного потока-2"

22.02.2022 15:00

Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока-2". Решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц в связи с обострением российского кризиса. Об этом сообщает DW.

По его словам, Минэкономики ФРГ даны соответствующие указания приостановить сертификацию.

Шольц заявил, что газопровод не может быть запущен в этих кризисных условиях.

Он сказал журналистам в Берлине, что его правительство принимает меры в ответ на действия России в Украине.

"Это звучит технически, но это необходимый административный шаг. Сертификация трубопровода невозможна, а без этой сертификации "Северный поток - 2" не может начать работу", - сказал Шольц.