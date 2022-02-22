Последние новости раздела
- Германия остановила сертификацию "Северного потока-2"15:00
- Госдума ратифицировала договоры с "Л/ДНР"13:00
- В РФ не видят причин для отказа от Минских соглашений12:00
- В Казахстане прокомментировали "признание" "Л/ДНР" Россией11:00
- РФ признала "независимость" "ЛДНР"08:00
- В ЕС одобрили предоставление Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи18:00
- В РФ заявили об уничтожении двух украинских БМП16:00
- РосСМИ заявили о попадании украинского снаряда в российский погранпункт13:00
- Путин и Байден приняли предложение Макрона встретиться во Франции08:00
- РФ и Беларусь продлили совместные военные учения "из-за обострения на Донбассе"15:00
Германия остановила сертификацию "Северного потока-2"
22.02.2022 15:00
Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока-2". Решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц в связи с обострением российского кризиса. Об этом сообщает DW.
По его словам, Минэкономики ФРГ даны соответствующие указания приостановить сертификацию.
Шольц заявил, что газопровод не может быть запущен в этих кризисных условиях.
Он сказал журналистам в Берлине, что его правительство принимает меры в ответ на действия России в Украине.
"Это звучит технически, но это необходимый административный шаг. Сертификация трубопровода невозможна, а без этой сертификации "Северный поток - 2" не может начать работу", - сказал Шольц.
Теги: Донбасс, Германия, остановка, сертификат, Северный поток
Читайте также:
- "Обстоятельства для нас складываются шикарно!" - Вовнянко обратил внимание на важные мировые события, которые сыграют на руку Украине
- Президентом Германии избран бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер
- Германия настаивает на скорейшем проведении выборов на оккупированном Донбассе
- Глава МИДа Германии сказал, когда может вступить в силу закон об особом статусе Донбасса
- Porsche полностью отказывается от дизельных двигателей
- Посол Германии допустил, что выборы на оккупированном Донбассе могут пройти в присутствии российской армии
- Вчера через КПВВ в Еленовке проследовали 236 человек14:00
- В "ДНР" объявили "весенний призыв"10:00
- Сутки в ООС: 84 обстрела, двое погибших и 12 раненых09:00
- РФ признала "независимость" "ЛДНР"08:00
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция17:00
- Сепаратисты обстреляли Счастье и Врубовку14:00
- "Власти" Луганска отрицают прекращение работы общественного транспорта11:00
- Пасечник разрешил мобилизацию мужчин старше 55 лет10:00
- Сутки в ООС: 80 обстрелов, ранен военнослужащий09:00
- На Донбассе за сутки 136 обстрелов, у ВСУ 2 погибших и 4 раненых09:00
- Германия остановила сертификацию "Северного потока-2"15:00
- Вчера через КПВВ в Еленовке проследовали 236 человек14:00
- Госдума ратифицировала договоры с "Л/ДНР"13:00
- В РФ не видят причин для отказа от Минских соглашений12:00
- В Казахстане прокомментировали "признание" "Л/ДНР" Россией11:00
- В "ДНР" объявили "весенний призыв"10:00
- Сутки в ООС: 84 обстрела, двое погибших и 12 раненых09:00
- РФ признала "независимость" "ЛДНР"08:00
- В ЕС одобрили предоставление Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи18:00
- Из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция17:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля
- В КП "Вода Донбасса" рассказали о последствиях обстрела насосной станции
- На Донбасс прибыли депутаты Верховной Рады
- Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации
- В ОРДО заявили о повреждении Южно-Донбасского водопровода
- Россия закрыла выезд в ОРДЛО
- В ОРДО установили лимит выдачи наличных в банкоматах
- В РФ заявили об уничтожении двух украинских БМП
- На Донбассе за сутки 136 обстрелов, у ВСУ 2 погибших и 4 раненых
- В России заявили о 40 тысячах беженцев из "ЛДНР"