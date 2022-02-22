В Казахстане прокомментировали "признание" "Л/ДНР" Россией

22.02.2022 11:00

Казахстан надеется на дипломатическое урегулирование ситуации в Украине и исходит из основ международного права и устава ООН. Об этом заявил заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает "Хабар24".

По его словам, вопрос о признании Казахстаном "Л/ДНР" не стоит.

Он отметил, что в ближайшие часы состоится заседание Совета безопасности, на котором будет решена официальная позиция Казахстана по ситуации между Россией и Украиной.

Министр также подчеркнул, что направление миротворческих войск в "ЛНР" и "ДНР" в рамках ОДКБ невозможно, и в практической плоскости этот вопрос не стоит.

Также Тлеуберди отметил, что посольство Казахстана в Киеве тем временем работает в штатном режиме, при необходимости будут рассмотрены пути эвакуации дипломатов.