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Путин назвал вторжение в Украину "самозащитой"
24.02.2022 14:00
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вторжение войск РФ в Украину это "самозащита". Об этом говорится в обращении Путина к россиянам.
"Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины. ... Наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем то, что происходит сегодня", - заявил Путин.
Президент РФ заявил, что причина этих действий якобы "расширение НАТО" и "продвижение инфраструктуры Альянса к границам России".
Теги: Украина, Путин, война, заявление
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