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Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией
Украинская делегация в понедельник, 28 февраля, прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями России, сообщает Офис президента.
В состав делегации вошли председатель фракции Слуга Народа Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.
Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.
Делегация РФ находится в Беларуси с 27 февраля. Переговоры должны были начаться в воскресенье, но их перенесли, поскольку украинская делегация задержалась, так как отправилась на место через Польшу.
Теги: Украина, Россия, переговоры, делегация
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