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Переговоры Киева и Москвы ожидаются сегодня утром

28.02.2022 07:00
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Переговоры Киева и Москвы ожидаются сегодня утром

Переговоры Украины и России могут начаться на украинско-белорусской границе сегодня утром, 28 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.
По его словам, "сложно ожидать прорывных решений, но такая встреча может запустить хотя бы какой-то процесс обсуждений".
Собеседник отметил, что боевой дух армии Украины на высочайшем уровне и солдаты героически сражаются, но оккупанты будут делать максимум возможного для подрыва морального состояния мирных жителей, в том числе, создавая логистические проблемы.
В свою очередь, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что едет на переговоры с представителями РФ и что Украина не намерена поддаваться давлению агрессора.
"Мы едем услышать предложения. А потом уже будем обсуждать, стоит ли это того или нет", - отметил он.



Теги: Украина, Россия, война, переговоры
 
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