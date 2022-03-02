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Песков анонсировал второй раунд мирных переговоров
02.03.2022 14:00
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что делегация РФ прибудет на место нового раунда переговоров ближе к вечеру 2 марта, информируют росСМИ.
Песков отметил, что российская делегация будет готова к встрече с представителями Украины.
"Сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте и будет готова сесть за стол переговоров. Место заранее не разглашается. Мединский по прежнему будет главным переговорщиком", - сообщил Песков.
Теги: Украина, Россия, война, переговоры
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