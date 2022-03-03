Последние новости раздела
- Украина — Россия: итоги второго раунда переговоров08:00
- Начался второй раунд переговоров Украины и России17:00
- В РФ назвали время начала второго раунда российско-украинских переговоров13:00
- Арахамия подтвердил втрой тур переговоров с Россией08:00
- Песков анонсировал второй раунд мирных переговоров14:00
- Названа возможная дата второго раунда переговоров России и Украины18:00
- В Беларуси огласили результаты референдума12:00
- Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией11:00
- Петиция о помощи НАТО Украине собрала более половины необходимых голосов09:00
- Переговоры Киева и Москвы ожидаются сегодня утром07:00
Арахамия подтвердил втрой тур переговоров с Россией
03.03.2022 08:00
Второй тур переговоров делегаций Украины и России, которая напала на нашу страну, состоятся сегодня, но не в Беловежской пуще, сообщил член украинской делегации, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Facebook.
"Переговоры действительно будут, но место другое. Все детали позже", - сказал он.
Теги: Украина, Россия, переговоры
Читайте также:
- Эвакуационный поезд Славянск - Ужгород отправится сегодня ночью17:00
- Из Волновахи сегодня удалось эвакуировать около 400 жителей16:00
- Эвакуация из Мариуполя сорвана14:00
- Российские войска обстреляли жилые кварталы Северодонецка: есть жертвы13:00
- В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения10:00
- Минобороны РФ заявило о "режиме перемирия" для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи09:30
- В ДонОГА рассказали о потерях среди мирного населения из-за вторжения РФ09:00
- Завтра утром из Краматорска отправится эвакуационный автобус в Днепр17:00
- Опубликован список работающих отделений ПриватБанка и Ощадбанка в Краматорске15:00
- Над Волновахой сбит вражеский истребитель-бомбардировщик Су-3413:00
- Эвакуационный поезд Славянск - Ужгород отправится сегодня ночью17:00
- Из Волновахи сегодня удалось эвакуировать около 400 жителей16:00
- Эвакуация из Мариуполя сорвана14:00
- Российские войска обстреляли жилые кварталы Северодонецка: есть жертвы13:00
- В Украине запустили ресурс для поиска информации во время войны12:00
- В Мариуполе начинают эвакуацию мирного населения10:00
- Минобороны РФ заявило о "режиме перемирия" для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи09:30
- В ДонОГА рассказали о потерях среди мирного населения из-за вторжения РФ09:00
- Завтра утром из Краматорска отправится эвакуационный автобус в Днепр17:00
- Опубликован список работающих отделений ПриватБанка и Ощадбанка в Краматорске15:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- В ДонОГА опубликовали полный список эвакуированных жителей разрушенной Волновахи
- Сегодня вечером из Константиновки отправится эвакуационный поезд в Ивано-Франковск
- Ситуация в Донецкой области по состоянию на утро 3 марта
- Завтра утром из Краматорска отправится эвакуационный автобус в Днепр
- Над Волновахой сбит вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34
- Генпрокуратура начала расследование по факту госизмены руководства Станицы Луганской
- Российские войска обстреляли роддом в Мариуполе
- Песков анонсировал второй раунд мирных переговоров
- Арахамия подтвердил втрой тур переговоров с Россией
- Ночью оккупанты обстреляли жилой сектор Лисичанска