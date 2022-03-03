Арахамия подтвердил втрой тур переговоров с Россией

03.03.2022 08:00

Второй тур переговоров делегаций Украины и России, которая напала на нашу страну, состоятся сегодня, но не в Беловежской пуще, сообщил член украинской делегации, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Facebook.

"Переговоры действительно будут, но место другое. Все детали позже", - сказал он.