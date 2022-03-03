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Начался второй раунд переговоров Украины и России

03.03.2022 17:00
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Начался второй раунд переговоров Украины и России

На границе Украины и Беларуси начался второй раунд переговоров украинской и российской делегаций. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"Начинаем разговаривать с российскими представителями", – написал он.
По словам Подоляка, ключевыми вопросами сегодня в повестке дня:

  • Немедленное прекращение огня.
  • Перемирие.
  • Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.


Теги: Украина, Россия, война, переговоры
 
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