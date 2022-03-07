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Россия объявила режим тишины для гумкоридоров
07.03.2022 09:00
Россия объявляет режим тишины с 9:00 и открывает гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию в понедельник, 7 марта.
"Указанная информация доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что РФ будет контролировать процесс с беспилотников.
По данным российских СМИ, РФ открывает гуманитарные коридоры по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту РФ Владимиру Путину.
Информации от украинской стороны по этому поводу пока нет.
Теги: Украина, Россия, эвакуация, гуманитарный коридор, режим тишины
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