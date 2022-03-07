Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Россия объявила режим тишины для гумкоридоров

07.03.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россия объявила режим тишины для гумкоридоров

Россия объявляет режим тишины с 9:00 и открывает гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию в понедельник, 7 марта.
"Указанная информация доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что РФ будет контролировать процесс с беспилотников.
По данным российских СМИ, РФ открывает гуманитарные коридоры по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту РФ Владимиру Путину.
Информации от украинской стороны по этому поводу пока нет.



Теги: Украина, Россия, эвакуация, гуманитарный коридор, режим тишины
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх