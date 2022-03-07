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В Турции анонсировали встречу Кулебы и Лаврова

07.03.2022 17:00
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В Турции анонсировали встречу Кулебы и Лаврова

Главы МИД Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров 10 марта проведут встречу в турецкой Анталье, сообщает milliyet.com в понедельник, 7 марта.
Также во встрече примет участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Наша цель - как можно скорее остановить конфликт. Мы приложили усилия, чтобы сблизить наших российских и украинских собеседников. До конфликта мы поддерживали наши контакты без перерыва. После войны мы еще больше усилили эту работу", - сказал Чавушоглу.
По его словам, Кулеба и Лавров хотели, чтобы и он принял участие в саммите.
"Мы проведем эту встречу в четверг, 10 марта, и хотим, чтобы она стала переломной. Мы продолжаем наши усилия по прекращению конфликтов и установлению прочного мира в духе доброй воли", - добавил глава МИД Турции.



Теги: Украина, Россия, Турция, МИД, встреча, глава
 
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