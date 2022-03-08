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РосСМИ опубликовали обращение Януковича к украинцам

08.03.2022 12:00
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РосСМИ опубликовали обращение Януковича к украинцам

Лишенный звания президента Украины Виктор Янукович обратился к украинцам и лично к главе государства Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".
"С болью воспринимаю все, что происходит сейчас на моей Родине и глубоко сочувствую тем страданиям, которые вынуждены терпеть украинцы", — заявил Янукович.
Президенту Зеленскому он "по-отечески" посоветовал "любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения".
"Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе", — заключил беглый экс-президент.



Теги: Россия, обращение, Янукович, Зеленский
 
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