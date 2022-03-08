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В ОП рассказали о третьем раунде переговоров Украины и РФ

08.03.2022 08:00
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В ОП рассказали о третьем раунде переговоров Украины и РФ

Завершился третий раунд переговоров по прекращению войны между Россией и Украиной, сообщил советник главы ОП, член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк.
"Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - заявил Подоляк.



Теги: Украина, Россия, война, переговоры
 
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