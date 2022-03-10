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Кулеба и Лавров прибыли в Турцию для переговоров
10.03.2022 08:00
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Турцию для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter.
"По приглашению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу Дмитрий Кулеба прибыл в Анталию для переговоров о прекращении военных действий России и войны против Украины", - сказано в сообщении.
Сергей Лавров уже также находится с визитом в турецкой Анталии.
Переговоры глав дипломатических ведомств пройдут в рамках трехсторонней встречи - представителей России, Турции и Украины. "На столе" 10 марта будет стоять вопрос о войне в Украине.
Теги: Турция, переговоры, Лавров, Кулеба
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