Кулеба и Лавров прибыли в Турцию для переговоров

10.03.2022 08:00

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Турцию для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

"По приглашению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу Дмитрий Кулеба прибыл в Анталию для переговоров о прекращении военных действий России и войны против Украины", - сказано в сообщении.

Сергей Лавров уже также находится с визитом в турецкой Анталии.

Переговоры глав дипломатических ведомств пройдут в рамках трехсторонней встречи - представителей России, Турции и Украины. "На столе" 10 марта будет стоять вопрос о войне в Украине.