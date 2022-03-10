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Кулеба рассказал об итогах переговоров с Лавровым
В Турции завершилась встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД РФ Сергея Лаврова, она продлилась полтора часа.
По ее итогам Кулеба сообщил, что на встрече обсуждались вопросы открытия гуманитарных коридоров и режим прекращения огня, договориться о котором пока не смогли.
"Я прибыл с гуманитарной целью, чтобы выйти с этой встречи с решением организовать коридор из Мариуполя (для гражданских, которые хотят покинуть территорию страха) и в город (для гуманитарной помощи). К сожалению, министр Лавров был не в том состоянии, чтобы взять на себя такие обязательства, но он свяжется с ответственными лицами по этому поводу", - сказал он.
"Мы также поднимали вопрос 24-часового прекращения огня, чтобы решить наиболее чувствительные гуманитарные задачи. Однако прогресса в этом не достигли, вероятно, по той причине, что в России по этому поводу решения принимают другие люди", - рассказал глава МИД Украины.
Кулеба отметил, что переговоры были тяжелыми.
"Мы не можем остановить войну, если у страны, которая осуществила агрессию и нападение, нет желания этого делать. Я услышал сегодня, что прекращение огня связано с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии", - сказал украинский министр.
Теги: переговоры, итоги, Лавров, Кулеба
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