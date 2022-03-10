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МВФ экстренно перечислил Украине 1,4 миллиарда долларов
10.03.2022 15:00
Украина уже получила от Международного валютного фонда 1,4 млрд долларов экстренной поддержки по инструменту Rapid Financing Instrument. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.
По его словам, средства по этой программе помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины.
Он отметил, что окончательное решение по использованию средств Украиной будет принимать Минфин как финансовый агент Украины в отношениях с Фондом.
Теги: Украина, помощь, МВФ
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