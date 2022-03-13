Подоляк рассказал о четвертом раунде переговоров с РФ

13.03.2022 08:00

Украина и Россия в субботу, 12 марта, провели четвертый раунд переговоров по завершению войны. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Стороны общались в видеоформате. Делегации достигли договоренности о создании специальных рабочих подгрупп.