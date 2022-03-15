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Украина и РФ возобновили переговоры после паузы

15.03.2022 14:00
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Украина и РФ возобновили переговоры после паузы

Делегация Украины и страны-агрессора возобновили переговоры после технической паузы. Об этом сообщил член украинской делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в разговоре с УП.
Другая информация пока отсутствует.



Теги: Украина, Россия, война, переговоры
 
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