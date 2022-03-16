Сегодня продолжатся переговоры Украины и РФ

16.03.2022 09:00

Переговоры делегаций Украины и РФ продолжатся в среду, 16 марта. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Продолжим завтра. Очень трудный и вязкий переговорный процесс. Имеются принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть", - написал он.

Также, по словам Подоляка, во время перерыва будет продолжаться работа в подгруппах.