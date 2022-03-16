Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Сегодня продолжатся переговоры Украины и РФ

16.03.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня продолжатся переговоры Украины и РФ

Переговоры делегаций Украины и РФ продолжатся в среду, 16 марта. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"Продолжим завтра. Очень трудный и вязкий переговорный процесс. Имеются принципиальные противоречия. Но простор для компромисса точно есть", - написал он.
Также, по словам Подоляка, во время перерыва будет продолжаться работа в подгруппах.



Теги: Украина, Россия, война, переговоры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх