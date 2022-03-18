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Путин рассказал Эрдогану о своих требованиях к Украине

18.03.2022 08:00
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Путин рассказал Эрдогану о своих требованиях к Украине

Лидер страны-агрессора Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перечислил требования к Украине, которые он считает условием вывода войск и заключения мирного соглашения. Пресс-секретарь Эрдогана присутствовал при разговоре и рассказал о его содержании журналисту BBC, сообщает LIGA.
Разговор состоялся 17 марта по инициативе Путина, утверждает пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, в контексте попыток Эрдогана обеспечить посредничество между Киевом и Москвой для прекращения вторжения России в Украину.
Путин в разговоре озвучил список требований к Украине, выполнение которых он считает необходимым условием прекращения вторжения.
В список требований входит нейтральный статус Украины и ее отказ от вступления в НАТО, разоружение Украины до такого уровня, который Кремль сочтет для себя достаточным, обеспечение "защиты русского языка в Украине", а также то, что Путин называет "денацификацией".
Еще одна группа требований Путина касалась временно оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма. Калин не стал раскрывать содержание этих пунктов.
Турция заявляет, что не признает законность российской оккупации Крыма, безусловно поддерживает территориальную целостность Украины и требует прекратить вторжение России.
При этом Турция не планирует вводить санкции против России, объясняя это необходимостью сохранить позицию посредника для переговоров.



Теги: Украина, Россия, Путин, война, требование, Эрдоган
 
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