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Завершился очередной раунд видеопереговоров Украины и РФ

21.03.2022 14:00
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Завершился очередной раунд видеопереговоров Украины и РФ

Переговоры официальных делегаций Украины и России 21 марта продолжались полтора часа. Об этом сообщил член украинской делегации и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия кореспонденту УП.
"Встреча (в онлайне – УП) была уже. С 10.30 до 12 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день", - отметил он.
Дополнительной информации о ходе переговоров Арахамия не предоставил.



Теги: Украина, Россия, переговоры
 
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