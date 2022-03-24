Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Зеленский выступил на саммите НАТО (ВИДЕО)

24.03.2022 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский выступил на саммите НАТО (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на экстренном саммите НАТО, призвав Североатлантический союз усилить поддержку Украины перед лицом российской агрессии, сообщает Радио Свобода.
По словам Зеленского, за месяц сопротивления российскому вторжению Украина показала свою силу и то, что она может защищать общие для союзников по НАТО ценности , несмотря на большие жертвы. При этом он пожаловался на то, что в глазах Запада Украина до сих пор "в серой зоне", между Западом и Россией. Зеленский призвал страны НАТО сделать ясный выбор и оказать Украине помощь - в качестве примера он привёл возможность поставить стране 1 процент имеющихся у НАТО самолётов и танков. Он также повторил призыв ввести над Украиной бесполётную зону (то есть начать сбивать российские ракеты и самолёты).



Теги: саммит, НАТО, выступление, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх