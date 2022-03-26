Геращенко назвал причину "исчезновения" Шойгу

26.03.2022 10:00

Министр обороны России Сергей Шойгу находится на лечении после перенесенного инфаркта. Об этом информировал советник главы МВД Украины Антон Геращенко в пятницу, 25 марта.

"У Шойгу инфаркт. Поэтому он не появляется на публике с середины марта", - говорится в сообщении.

По информации советника, инфаркт у Шойгу случился после выговора со стороны российского президента Владимира Путина за полный провал вторжения в Украину.

Как указано, сейчас глава российского оборонного ведомства проходит реабилитацию в Москве, в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко.