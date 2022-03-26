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Кулеба и Резников встретились в Варшаве с Блиненом и Остином
26.03.2022 13:00
В Варшаве состоялась встреча глав МИД и Минобороны Украины и США. Во встрече приняли участие Дмитрий Кулеба, Алексей Резников, Энтони Блинен и Ллойд Остин. Об этом сообщил Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Мы встречаемся с нашими коллегами из США Блинкеном и Остином в Варшаве вместе с Алексеем Резниковым. Этот особый формат 2+2 позволяет нам искать практические решения как в политической, так и в оборонной сферах, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии", - заявил он.
В свою очередь Резников отметил, что встреча в данном формате проходит впервые. По его словам, они обсудили с Блинкеном и Остином текущие вопросы и сотрудничество в политических и оборонных направлениях между Украиной и США.
Теги: Украина, США, Варшава, встреча
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