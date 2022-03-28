Последние новости раздела
- Арахамия анонсировал "турецкий" раунд украино-российских переговоров08:00
- Кулеба рассказал об итогах встречи с Байденом17:00
- Кулеба и Резников встретились в Варшаве с Блинкеном и Остином13:00
- Франция, Турция и Греция предложили помощь в эвакувации жителей Мариуполя11:00
- Геращенко назвал причину "исчезновения" Шойгу10:00
- Зеленский выступил на саммите НАТО (ВИДЕО)14:00
- Завершился очередной раунд видеопереговоров Украины и РФ14:00
- Математик из Донецка совершил самоубийство в России10:00
- Путин рассказал Эрдогану о своих требованиях к Украине08:00
- Сегодня продолжатся переговоры Украины и РФ09:00
Арахамия анонсировал "турецкий" раунд украино-российских переговоров
28.03.2022 08:00
Следующий раунд переговоров официальных делегаций Украины и России состоится в Турции 28-30 марта, сообщил член украинской делегации и глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.
"Сегодня (27 марта) на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта", - отметил Арахамия.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что местом проведения переговоров будет Стамбул.
Теги: Украина, Россия, Турция, переговоры
Читайте также:
- В мире резко взлетели цены на пшеницу
- Нафтогаз полностью рассчитался с Газпромом
- В январе Украина купила российского газа на миллиард долларов
- Россия нанесла еще один тяжелый удар по экономике Украины: после запрета по нефти Кремль ввел новое эмбарго
- В январе Украина закупила у RWE 43,5 млн кубометров газа
- Россия расширила список запрещенных украинских сыров
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта09:00
- Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровно15:00
- В ОРЛО готовят "референдум" о вхождении в состав РФ13:00
- Сегодня продолжат работу гуманитарные коридоры на Донбассе12:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 27 марта08:00
- В ОРДО вернули в оборот украинскую гривну15:00
- В штабе ООС рассказали, как прошли сутки на Донбассе09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 26 марта08:00
- ПФУ опубликовал номера горячих линий для жителей Донетчины17:00
- На Луганщине вводится специальный режим светомаскировки16:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта09:00
- Арахамия анонсировал "турецкий" раунд украино-российских переговоров08:00
- В "Шахтере" рассказали о целях клуба в условиях войны17:00
- Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровно15:00
- В ОРЛО готовят "референдум" о вхождении в состав РФ13:00
- Сегодня продолжат работу гуманитарные коридоры на Донбассе12:00
- Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за распространение информации о перемещениях и позициях ВСУ10:00
- Вчера через гуманитарные коридоры эвакуировано 5208 человек09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 27 марта08:00
- Кулеба рассказал об итогах встречи с Байденом17:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- В ОП сообщили подробности уничтожения большого десантного корабля РФ в Бердянске
- В ОРДО вернули в оборот украинскую гривну
- В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе
- В штабе ООС рассказали, как прошли сутки на Донбассе
- В горсовете Мариуполя заявили о 300 погибших в драмтеатре
- ПФУ опубликовал номера горячих линий для жителей Донетчины
- Геращенко назвал причину "исчезновения" Шойгу
- Кулеба рассказал об итогах встречи с Байденом
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 25 марта
- На Луганщине вводится специальный режим светомаскировки