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Начало украино-российских переговоров в Турции перенесли на завтра

28.03.2022 16:00
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Начало украино-российских переговоров в Турции перенесли на завтра

Переговоры делегаций из Украины и РФ начнутся завтра, 29 марта, в Турции. Сейчас украинские переговорщики направляются к месту встречи. Об этом сообщил член украинской делегации и глава фракции «Слуги Народа» Давид Арахамия, передает Громадське.
По его словам, пока делегация в пути, а из-за логистических трудностей украинцы прибудут поздно. Российская делегация тоже недавно вылетела и прибудет не раньше 21:00.
«Поэтому приняли решение, что все прибывают, размещаются, и завтра с 10 утра стартуем в переговорах», — сказал Арахамия.



Теги: Украина, Российская Федерация, Стамбул, переговоры
 
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