Начало украино-российских переговоров в Турции перенесли на завтра

28.03.2022 16:00

Переговоры делегаций из Украины и РФ начнутся завтра, 29 марта, в Турции. Сейчас украинские переговорщики направляются к месту встречи. Об этом сообщил член украинской делегации и глава фракции «Слуги Народа» Давид Арахамия, передает Громадське.

По его словам, пока делегация в пути, а из-за логистических трудностей украинцы прибудут поздно. Российская делегация тоже недавно вылетела и прибудет не раньше 21:00.

«Поэтому приняли решение, что все прибывают, размещаются, и завтра с 10 утра стартуем в переговорах», — сказал Арахамия.