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Эрдоган выступил перед участниками украино-российских переговоров в Самбуле
29.03.2022 11:00
Переговорные команды Украины и России встретились в Стамбуле, перед ними выступил президент Турции Таип Эрдоган и призвал к перемирию, сообщает УП.
"Турция чувствует ответственность за мир в нашем регионе, верим, что мир будет восстановлен. Продолжение конфликта никому не принесет пользы, каждый погибший, разрушенное здание отрывает часть от нашего будущего.
Восстановление мира будет полезно для обеих сторон и для всех", - сказал он.
Теги: Украина, Россия, Стамбул, переговоры, Эрдоган
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