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Делегации Украины и РФ возобновили переговоры в режиме онлайн
01.04.2022 15:00
Украинская и российская делегации 1 апреля продолжают работать над предложениями по достижению мира в формате видеоконференции. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Да. Стороны об этом официально заявили. Переговоры продолжились в онлайн-формате с подключением рабочих подгрупп", – сообщил Подоляк.
Теги: Украина, Россия, переговоры
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