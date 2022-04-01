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В России заявили об авиаударе по нефтебазе в Белгороде (ВИДЕО)
01.04.2022 09:00
На нефтебазе в российском городе Белгород, расположенном в 40 км от границы Украины, сегодня 1 апреля произошел пожар. Об этом сообщают российские СМИ, передает ТСН.
По заявлению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, причиной пожара стала "атака двух украинских вертолетов", которые залетели на низкой высоте и совершили авиаудар.
Теги: Белгород, пожар, нефтебаза
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