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Турция готова предоставить суда для эвакуации жителей Мариуполя

02.04.2022 17:00
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Турция готова предоставить суда для эвакуации жителей Мариуполя

Турция готова предоставить суда для эвакуации гражданского населения и раненых из окруженного российскими войсками Мариуполя. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Укринформ.
"Мы можем предоставить суда, в первую очередь, для эвакуации мирного населения и раненых, турецких и других граждан из Мариуполя. В этом контексте наша координация с властью Российской Федерации и Украины продолжается", – сказал министр.
Он также отметил необходимость немедленного прекращения огня и безопасного функционирования коридоров для эвакуации.
"Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь народу Украины. Турция также оказывает поддержку в вопросах эвакуации", – сказал Акар.



Теги: Турция, Мариуполь, судно, эвакуация
 
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