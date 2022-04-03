Польша выразила готовность разместить американское ядерное оружие

03.04.2022 15:00

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшава открыта для размещения ядерного оружия США на своей территории. Об этом политик заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, сообщает DW.

"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это бы значительно укрепило сдерживание Москвы", - заявил он.

По его словам, пока такой вопрос не стоит, "однако это может скоро измениться".