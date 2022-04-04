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ЕС выделил 17 млрд евро на помощь беженцам из Украины

04.04.2022 14:00
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ЕС выделил 17 млрд евро на помощь беженцам из Украины

Страны Евросоюза потратят 17 млрд евро на поддержку украинских беженцев. Об этом сообщается на сайте Европейского совета в понедельник, 4 апреля.
Указано, что Европейский совет принял законодательные поправки, позволяющие государствам-членам перенаправлять ресурсы из фондов политики сплочения и Фонда европейской помощи наиболее обездоленным (FEAD) на помощь беженцам, спасающимся от российской военной агрессии против Украины.
"Быстрое изменение законодательства о фондах ЕС является четким заявлением о неизменной солидарности ЕС с беженцами из Украины и принимающими их государствами-членами, в частности с теми, которые граничат с Украиной", – говорится в заявлении.
В Европейском совете назвали этот шаг важным в обеспечении государств-членов достаточными ресурсами для удовлетворения растущих потребностей беженцев в жилье, образовании и здравоохранении.



Теги: Украина, Европейский союз, помощь, беженцы
 
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