ЕС выделил Молдове 695 млн евро для украинских беженцев

06.04.2022 12:00

Молдова получит от ЕС 695 млн евро в качестве кредитной поддержки для украинских беженцев. Об этом во вторник, 5 апреля сообщает NewsMaker со ссылкой на евродепутата Зигфрида Мурешана.

Как отмечается, эти деньги могут быть использованы для помощи беженцам из Украины, а также для граждан Молдовы, которые помогают беженцам.

По информации издания, с начала войны в Молдову приехали более 360 тыс. граждан Украины. Из них более 90 тыс. остались в стране.