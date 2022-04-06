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ЕС выделил Молдове 695 млн евро для украинских беженцев

06.04.2022 12:00
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ЕС выделил Молдове 695 млн евро для украинских беженцев

Молдова получит от ЕС 695 млн евро в качестве кредитной поддержки для украинских беженцев. Об этом во вторник, 5 апреля сообщает NewsMaker со ссылкой на евродепутата Зигфрида Мурешана.
Как отмечается, эти деньги могут быть использованы для помощи беженцам из Украины, а также для граждан Молдовы, которые помогают беженцам.
По информации издания, с начала войны в Молдову приехали более 360 тыс. граждан Украины. Из них более 90 тыс. остались в стране.



Теги: Украина, Молдова, помощь, Евросоюз, беженцы
 
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