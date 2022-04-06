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В России официально подтвердили смерть Жириновского

06.04.2022 14:00
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В России официально подтвердили смерть Жириновского

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер, об этом сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в Telegram.
По словам Володина, Жириновский скончался после продолжительной болезни.
Ряд российских СМИ сообщил о его смерти еще 25 марта, однако, тогда на официальном уровне эту информацию отрицали.
О госпитализации Жириновского в тяжелом состоянии из-за заболевания коронавирусом стало известно 9 февраля.



Теги: Россия, смерть, Госдума, Жириновский
 
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