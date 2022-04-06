В России официально подтвердили смерть Жириновского

06.04.2022 14:00

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер, об этом сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в Telegram.

По словам Володина, Жириновский скончался после продолжительной болезни.

Ряд российских СМИ сообщил о его смерти еще 25 марта, однако, тогда на официальном уровне эту информацию отрицали.

О госпитализации Жириновского в тяжелом состоянии из-за заболевания коронавирусом стало известно 9 февраля.