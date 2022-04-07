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США отправили в Украину первую партию ударных дронов-камикадзе

07.04.2022 13:00
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США отправили в Украину первую партию ударных дронов-камикадзе

США отправили в Украину 100 беспилотников Switchblade. "Они скоро будут в Украине, если уже не там", сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN.
"Мы ведем переговоры с украинцами об использовании дронов Switchblade и, безусловно, эта опция будет доступной в дальнейшем", — отметил он.
Кирби также сказал, что США уже обучили украинских военных работе с беспилотниками. Обучение проходило на территории Соединенных Штатов. После возвращения в Украину военные смогут передать свои знания сослуживцам.
По словам пресс-секретаря, научить пользоваться Switchblade можно за два дня.
Небольшие дроны-камикадзе Switchblade снабжены боеголовками, детонирующими при ударе. По данным компании-производителя, самая маленькая модель может поразить цель на расстоянии до 9,6 км. Дрон использует GPS-координаты в реальном времени и видео, что позволяет быстро и точно определять цель и наносить максимальный урон.



Теги: Украина, США, дрон, камикадзе
 
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