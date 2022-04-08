Словакия передала Украине ЗРК C-300

08.04.2022 17:00

Словакия передала Украине зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом сообщил изданию TV Noviny премьер-министр Словакии Эдуард Гегер.

"Это ответственное решение, которым Словацкая Республика, как страна, поддерживающая мир, свободу и защиту прав человека, оказывает помощь в виде чисто оборонительной системы Украине и ее ни в чем не повинным гражданам. Мы верим, что эта система поможет спасти как можно больше украинцев от дальнейшей агрессии путинского режима… Заверяю, что оборона Словацкой Республики по-прежнему обеспечена и в ближайшие дни будет усилена дополнительной системой противоракетной обороны наших союзников", - заявил он.