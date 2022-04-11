В РФ назвали новую цель "спецоперации" в Украине

11.04.2022 17:00

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская "военная спецоперация" в Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Наша военная спецоперация призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене. Доминирование, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права, по неким правилам, о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю", - заявил глава МИД РФ.