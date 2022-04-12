В РФ депортированным мариупольцам предлагают "дальневосточный гектар"

12.04.2022 16:00

Депортированным в Россию жителям Мариуполя раздают листовки с предложением переехать на Дальний Восток. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

"Наших людей вывозят в самые депрессивные регионы россии. Теперь понятна отвратительная логика путина. Вначале рашисты уничтожают успешный тёплый город на Азовском море. И гонят людей в Сибирь и на Сахалин. Им нужны новые гастарбайтеры. Так чем же это отличается от политики гитлера?", — говорится в сообщении.