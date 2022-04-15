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В Минобороны РФ заявили о затоплении крейсера-флагмана ЧФ "Москва"
15.04.2022 09:00
Флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва" затонул. Об этом вечером в четверг, 14 апреля, сообщили провластные росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ.
"При буксировке крейсера Москва в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", - цитируют медиа оборонное ведомство.
Как указано, "экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота".
В России называют причиной инцидента самовозгорание.
Теги: Россия, Москва, Черноморский флот, крейсер, затопление
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