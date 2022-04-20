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РФ передала Украине проект договорного документа

20.04.2022 15:00
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РФ передала Украине проект договорного документа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 20 апреля, заявил, что Россия передала Украине проект договорного документа. Об этом сообщают СМИ страны-агрессора.
"Россия передала Украине проект документа с четкими выработанными формулировками, мяч на стороне Киева", - сказал он.
Песков добавил, что РФ ждет ответа на свои предложения и обвинил украинскую сторону в том, что она не хочет "интенсифицировать процесс".



Теги: Украина, Россия, война, договор
 
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