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Германия готова стать гарантом безопасности Украины – Шольц

22.04.2022 15:00
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Германия готова стать гарантом безопасности Украины – Шольц

Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках мирного договора с Российской Федерацией. Этот документ позволит украинской стороне защитить себя в будущем. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц отметил в интервью Spiegel.
По его словам, самое важное на сегодняшний день - это прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.
"Должен быть мирный договор, который позволит Украине защитить себя в будущем. Мы сделаем все таким образом, чтобы гарантировать ее безопасность. И мы доступны в качестве гарантов. Не будет навязанного мира, о котором давно мечтал (президент России. – Ред.) Путин", - заявил Шольц.



Теги: Украина, безопасность, Германия, гарантии
 
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